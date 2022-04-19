У росії за «осквернення» георгіївської стрічки почнуть садити на 5 років

16:31 19 квітня Київ, Україна

Секретар генеральної ради партії «єдина росія» Андрій Турчак та депутатка держдуми рф Ольга Занко запропонували наділити георгіївську стрічку статусом символу військової слави. Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті нижньої палати парламенту.





Автори ініціативи вважають, що необхідно запровадити кримінальну та адміністративну відповідальність за неналежне ставлення до стрічки. Покаранням за це може стати ув'язнення терміном до п'яти років або штраф до 5 млн рублів.



Заступниця голови комітету держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко зазначила, що за носіння стрічки, наприклад, на сумці карати не будуть, але якщо публічно спалити її, за це піде покарання.



Нагадаємо, 19 квітня Молдова заборонила використання георгіївської стрічки як символ, який асоціюється з агресією росії в Україні. До цього аналогічне рішення ухвалила влада України та Латвії.