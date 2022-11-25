У росії запровадили повну заборону на «пропаганду» ЛГБТ

08:31 25 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє ВВС.



Як зазначає видання, Державна дума росії одноголосно проголосувала за посилення заборони на так звану "гей-пропаганду", яка передбачає покарання за "пропаганду гомосексуалізму" у публічному просторі.Про це повідомляє ВВС.Як зазначає видання, закон отримав назву "Відповідь Блінкену" після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував його як "удар по свободі слова".

"Пропоноване розширення російської заборони на інформацію щодо ЛГБТКІ+ стане ще одним серйозним ударом по свободі вираження думок і прав ЛГБТКІ+ у росії. Ми закликаємо російських законодавців відкликати законопроєкт та поважати права людини та гідність усіх", - зазначив він у своєму Twitter.

Згідно з останньою версією закону, будь-яка "пропаганда гомосексуалізму", у тому числі в книгах, фільмах та в інтернеті, незаконна та тягне за собою суворі покарання.

"Реклама, книги та фільми з позитивним зображенням ЛГБТ будуть заборонені, що викликає занепокоєння видавців, які попередили, що це може вплинути на класику російської літератури", - пише видання.

Крім того, будь-які обговорення в інтернеті з тем ЛГБТ можуть бути заблоковані, також забороні можуть піддати продаж товарів з гаслами або символікою ЛГБТ.



Будь-кому, хто порушить закон, загрожує штраф до 400 000 рублів (близько 6600 доларів). При цьому компанії можуть бути змушені заплатити до 5 мільйонів рублів (82 100 доларів). Крім того, іноземці та особи без громадянства ризикують потрапити до в'язниці або бути вигнаним з росії, якщо вони не підкоряться.



Як заявляють правозахисники та ЛГБТ-групи, розширення закону означає, що будь-яка дія чи публічна згадка ЛГБТ-спільноти стане кримінальним злочином.



Початкова версія закону про "гей-пропаганду" була ухвалена в 2013 році. Закон забороняв "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків" серед дітей.