У росії введено нову навчальну програму - британська розвідка

Новий навчальний рік у росії розпочався з нової навчальної програми, яка містить як військові навички, так і відображає погляд кремля на історію України. Нова програма має три цілі, серед яких скорочення термінів підготовки до подальшої мобілізації.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
Як зазначили британські розвідники, президент росії володимир путін особисто провів відкритий урок із 30 школярами в перший день навчального року.
Один із елементів програми – "Основи безпеки життєдіяльності" – орієнтований на старшокласників та включає модуль базової військової підготовки. Сюди відноситься поводження з автоматом Калашнікова, використання ручних гранат, керування безпілотними літальними апаратами (БПЛА) та надання першої медичної допомоги на полі бою. Учнів також можуть відвідати ветерани війни росії в Україні.
За даними британської розвідки, нова навчальна програма має три цілі: ознайомити учнів з обґрунтуванням кремля щодо так званої "спеціальної військової операції", прищепити учням військове мислення та скоротити терміни підготовки до подальшої мобілізації та розгортання сил.
При цьому впровадження уроків з використанням БПЛА свідчить про зростання важливості безпілотників на полі бою та уроки, отримані безпосередньо на війні в Україні.
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