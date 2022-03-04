У Росії вперше публічно заговорили про втрати серед терміновиків

18:03 04 березень Київ, Україна

Сенатор Російської Федерації Людмила Нарусова вперше публічно визнала втрати строковиків армії окупантів в Україні під час виступу на засіданні Ради Федерацій щодо конституційного законодавства.

“Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено терміновиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але тільки в результаті з роти сто людей живих залишилося четверо, - сказала Нарусова.

Вона попросила головуючого прокоментувати ситуацію, проте він переклав розмову на обговорення законотворчих моментів.



Станом на 4 березня, за даними Міноборони України, загальні бойові втрати Росії в особовому складі після вторгнення орієнтовно становлять 9166 осіб.