У Росії вперше публічно заговорили про втрати серед терміновиків

Сенатор Російської Федерації Людмила Нарусова вперше публічно визнала втрати строковиків армії окупантів в Україні під час виступу на засіданні Ради Федерацій щодо конституційного законодавства.
Вона попросила головуючого прокоментувати ситуацію, проте він переклав розмову на обговорення законотворчих моментів.
Станом на 4 березня, за даними Міноборони України, загальні бойові втрати Росії в особовому складі після вторгнення орієнтовно становлять 9166 осіб.
Станом на 4 березня, за даними Міноборони України, загальні бойові втрати Росії в особовому складі після вторгнення орієнтовно становлять 9166 осіб.
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