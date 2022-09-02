У росії вербують на війну безпритульних

09:40 02 вересня Київ, Україна

До петербурзької організації «Нічліжка», яка допомагає бездомним людям, днями прийшов чиновник з адміністрації міста та спробував роздати агітаційні листівки.



Про це повідомляє російське видання "Ротонда".



За словами співрозмовника видання, чиновник запропонував співробітникам «Нічліжки» розкласти у нічному притулку листівки з інформацією про службу за контрактом. Черговий відмовив йому та послав до керівництва, і той пішов.



В адміністрації Фрунзенського району журналістам підтвердили факт обходу установ для безпритульних людей, пояснивши це прагненням поінформувати про контрактну службу якнайбільше мешканців. Там уточнили, що ініціатива належить самим чиновникам, а не керівництву району.



На листівках зазначено, що стати контрактниками можуть чоловіки віком від 19 до 59 років з освітою не нижче середньої та здоров'ям, що дозволяє проходити військову службу. У разі укладення договору петербуржцям обіцяють одноразову виплату від міста у розмірі 300 тисяч та 200 тисяч рублів на місяць як зарплату.



«При виконанні спеціальних завдань передбачено додаткові виплати та пільги», — йдеться у тексті.



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