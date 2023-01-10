У росії помер розробник крилатих ракет Калібр, якими окупанти тероризують Україну

14:38 10 січня Київ, Україна

Вчора, 9 січня, на 86 році життя помер розробник російських крилатих ракет "Калібр" та науковий керівник АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей" Павло Камнєв.



Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на пресслужбу концерну.



Камнєв очолював "Алмаз-Антей" з 2017 року. Там зазначають, що він "брав активну участь у розробці багатьох ракетних комплексів, здійснював науково-технічний нагляд за найважливішими роботами щодо створення та модернізації десятків зразків ракетної зброї різних класів".



Що відомо про крилаті ракети "Калібр"

"Калібр" - сімейство крилатих ракет, розроблених в ОКБ-8 (НВО "Новатор"), росія (СРСР). Протикорабельна крилата ракета цього сімейства має кодове позначення НАТО SS-N-27 "Sizzler", для ураження наземних цілей - SS-N-30. Експортні варіанти комплексу називаються Club.



Крилаті ракети сімейства Калібр можуть бути запущені з різних пускових платформ. Ймовірно, на деякі модифікації ракет цього сімейства можливе встановлення ядерної бойової частини.



В цей час ракети такого типу активно використовуються росією у війні проти України.