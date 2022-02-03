У Росії вимагають видалити всі публікації про розслідування Навального

07:28 02 лютий Київ, Україна

Російські незалежні ЗМІ отримали розпорядження Роскомнагляду про видалення матеріалів, які розповідають про розслідування ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.



Про це повідомила "Нова газета".



Вимоги про видалення 77 матеріалів отримали сама "Нова газета", телеканал "Дощ", радіостанція "Ехо Москви", "Медуза", Znak.com, саратівське видання "Вільні новини" та магаданський портал "Весьма".



Серед публікацій, що підлягають видаленню, - матеріали про "палац Путіна" під Геленджиком, результати розслідування "Він вам не Дімон", публікації про нерухомість голови Татарстану Рустама Мініханова, голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна, тезки дружини депутата Леоніда Слуцького тощо.



Як обґрунтування Роскомнагляду наводить лист Генпрокуратури, де сказано, що публікації у ЗМІ "поширюють матеріали організації, діяльність якої заборонена у Росії".



Закон про "іноагентів" працює в РФ з 2012 року. З того часу будь-яку некомерційну організацію або громадський рух можуть занести до списку агентів, якщо вони отримують фінансову підтримку з-за кордону, до якої можуть віднести навіть пожертвування, і ведуть політичну діяльність. У той самий час критерії, якими визначається така діяльність, у законі чітко не сформульовані.



З 2019 року російський президент Володимир Путін дозволив прирівнювати до "іноагентів" і фізичних осіб. Такими можуть визнавати росіян, які розповсюджують матеріали ЗМІ - "іноземних агентів" або беруть участь у їхньому створенні, а також одержують гроші або майно з-за кордону або від російських юридичних осіб, які фінансуються із іноземних джерел.



Видання, яке вже перебуває в реєстрі "іноземних агентів", повинні заснувати російські юридичні особи для роботи в РФ. Крім того, у їхніх публікаціях має бути зазначено, що вони створені "іноземним агентом".