У Росії таксі зробило потрійне сальто. Відео

21:38 05 серпень Київ, Україна

У Єкатеринбурзі водій-лихач перевищив швидкість і не впорався з керуванням, наїхав на бордюр, після чого авто врізалося в дерево і від удару вилетіло на паркінг аеропорту, зробивши потрійне сальто.



Як з'ясувалося, Volkswagen - це таксі, яке в момент аварії виконувало замовлення. У машині знаходився пасажир, він викликав авто через мобільний додаток.



В аварії постраждав і 55-річний водій, який скоїв ДТП, - у нього перелом ноги - і 45-річний пасажир, у нього забій грудної клітини та черепно-мозкова травма. Обидва чоловіки госпіталізовані.

На кадрах ролика видно, як автомобіль вилітає на газон і кілька разів перевертається в повітрі, а потім приземляється на парковці. Від удару у машини вирвало двигун