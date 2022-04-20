У росії стартувала кампанія з «розгону позитиву» на тлі війни та падіння рівня життя

20:20 20 квітня Київ, Україна

Адміністрація президента рф наказала розпочати кампанію з «розгону позитиву» на тлі війни з Україною та падіння рівня життя громадян країни.

Про це «Медузі» (влада рф вважає «іноагентом») розповіли три джерела, близькі до АП.



За їхніми словами, місцева влада має зібрати інформацію про "регіональні економічні досягнення", щоб потім про це розповіли у прокремлівських ЗМІ та соцмережах. Зокрема, йдеться про приклади "імпортозаміщення, відкриття нових виробництв та появу нових товарів".



Співрозмовник видання зазначає, що росіяни вже почали переживати через падіння рівня життя, і їх треба заспокоїти.



Людей турбує зростання цін, можливий дефіцит товарів. Хтось уже побачив порожні полиці. Вони читають новини про відхід західних компаній. Це теж змушує хвилюватись. Люди думають: «А як же ми будемо без звичних у побуті речей та продуктів?» Треба їх заспокоїти і показати, що влада з усім справляється і багато чого вже робиться. Що все буде гаразд.

В адміністрації президента наголошують, що це стандартна тактика: щойно настає криза, росіян одразу занурюють у «режим інформаційного сприяння».

«Позитив розганяється» переважно через традиційні та інтернет-ЗМІ, а не в пабліках чи телеграм-каналах. Як пояснили в АП, користувачі "ВКонтакте" надто молоді, і їм не до цього. У «Телеграмі» ж аудиторія є політизованою: опозиційно налаштованих громадян «таким не заспокоїти», а «ультралояльних» і не треба — «вони самі шукають подібну інформацію».

Сюжети "з позитивом" активно транслюються у випусках теленовин. Для них вигадують помітні заголовки. Наприклад, сюжет Першого каналу про нараду з нафтогазового ринку під керівництвом володимира путіна супроводжувався титром "Справимося", а сюжет про імпортозаміщення ведуча передувала словами: "Багато росіян побачили в жорстких санкціях історичний шанс". Як приклади "імпортозаміщення" наводяться "масштабні плани" випуску косметики на заводі побутової хімії у Волгограді і спроби замінити громадське харчування, що пішло з росії, на прикладі Кірова.



На каналі «Росія 1» контент приблизно такий самий. Наприклад, глядачів запевняють, що "Дагестан може нагодувати бараниною всю росію". Та сама картина на сторінках провладних таблоїдів. "Обережно, ціни опускаються", - говорить один із заголовків "Комсомольської правди". Проте з матеріалу з'ясовується, що ціни знизилися лише на окремі товари — наприклад, баклажани та ківі. А наприкінці тексту і зовсім наводиться список продуктів, що подорожчали.



Влада москви намагається слідувати заданій установці і переключає увагу громадян з війни на природу.

"Це відхід від військового порядку денного - весна в місті, відлига", - уточнив співрозмовник видання.

За словами іншого співрозмовника, «середньому класу намагаються дати зрозуміти, що в їхньому житті майже нічого не змінилося», а в москві так само «зручно, як і раніше»: наприклад, на місце закордонного бізнесу, що пішов, приходить новий російський.



У підконтрольних мерії та лояльних владі ЗМІ з'являються тексти про нові магазини, кафе та ресторани, а також про способи відволіктися від новин.