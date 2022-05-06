У росії створять свою «Вікіпедію», з "чесною" та "об'єктивною" інформацією

08:46 06 травня Київ, Україна

Незабаром у росії може з'явитися своя «Вікіпедія» - без "неточностей" і з "правильною політикою". Тепер, якщо раптом потрібно, щоб Гітлер став чистокровним євреєм, то російська енциклопедія відреагує на це миттєво і в повній відповідності, надавши всі необхідні дослідження з цього приводу.

На відміну від інтернет-енциклопедії, роботу якої підтримують волонтери та учасники фонду "Вікімедіа" по всьому світу, її російським аналогом займуться "дуже авторитетні люди", заявив гендиректор "Знання" Максим Древаль на зустрічі з путіним.

«Звичайно, «об'єктивна, важлива, глибока інформація, та ще й красиво, талановито подана», — це дуже затребувано, бо однією «Вікіпедією» неможливо користуватися. Ми самі знаємо якість цієї інформації», - відповів путін.

З початку війни в Україні російська влада регулярно вимагає від фонду «Вікімедіа» видалити зі статей «Вікіпедії» інформацію, яку вони вважають помилковою. У фонді вважали ці вимоги загрозою цензурі та відмовилися виконувати їх.

Як завжди, Вікіпедія є важливим джерелом достовірної, заснованої на фактах інформації в умовах цієї кризи. Визнаючи цю важливу роль, ми не відступимо перед спробами цензурувати і залякати членів нашого руху. Ми дотримуємося нашої місії – надавати світові вільні знання», – йдеться у заяві фонду.

Наприкінці квітня фонд потрапив під вимоги "закону про приземлення". Він повинен відкрити філію у росії та обмежувати доступ до інформації, що порушує російське законодавство".



Якщо «Вікіпедія» порушить закон, влада почне забороняти розміщення реклами, обмежувати прийом та відправку платежів, забороняти пошукову видачу та транскордонну передачу персональних даних. У крайньому випадку передбачено часткове або повне блокування ресурсу в рунеті.