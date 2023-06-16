12:04 16 червня Київ, Україна

Глава держави-агресора володимир путін доручив МОЗ росії створити інститут з вивчення соціальної поведінки гомосексуальних громадян.

Інститут планують створити у Центрі психіатрії та наркології імені Сербського.





Вассерман вирішив уточнити у міністра охорони здоров'я, якою мірою розвиваються дослідження психологічних, а, якщо треба, психіатричних методів впливу на Це випливає з відповіді міністра охорони здоров'я михайла мурашка на запитання депутата анатолія вассермана під час першого читання в держдумі законопроєкту про заборону на трансгендерний перехід.Вассерман вирішив уточнити у міністра охорони здоров'я, якою мірою розвиваються дослідження психологічних, а, якщо треба, психіатричних методів впливу на ЛГБТК -людей щодо приведення їхньої гендерної ролі відповідно до реальності.

«Зараз є доручення президента щодо створення на базі нашого федерального центру психіатрії додаткового інституту з дослідження не лише цих, а й низки поведінкових напрямів, у тому числі суспільної поведінки. Тому цей напрямок також буде далі взято в обов'язкове наукове опрацювання, окрім того, що сьогодні робимо», — сказав мурашко.

Він також заявив, що у російських наукових центрах вже ведеться подібна робота.

Представники ЛГБТ називають цю промову мурашка підтвердженням того, що в росії може бути впроваджена так звана конверсійна терапія - комплекс псевдонаукових фізичних та психологічних насильницьких методик лікування будь-якої не гетеросексуальної орієнтації.

В ООН закликали до заборони таких методів та прирівнювали їх до тортур. За даними Кризової групи СК SOS, у росії зростає кількість реабілітаційних центрів, де людей лікують від гомосексуальності, трансгендерності чи атеїзму. Пацієнти таких установ розповідали про побиття, покарання голодом та тортури з підвішуванням у наручниках.