Глава держави-агресора володимир путін доручив МОЗ росії створити інститут з вивчення соціальної поведінки гомосексуальних громадян.
Інститут планують створити у Центрі психіатрії та наркології імені Сербського.
Це випливає з відповіді міністра охорони здоров'я михайла мурашка на запитання депутата анатолія вассермана під час першого читання в держдумі законопроєкту про заборону на трансгендерний перехід.
Вассерман вирішив уточнити у міністра охорони здоров'я, якою мірою розвиваються дослідження психологічних, а, якщо треба, психіатричних методів впливу на ЛГБТК-людей щодо приведення їхньої гендерної ролі відповідно до реальності.
Вассерман вирішив уточнити у міністра охорони здоров'я, якою мірою розвиваються дослідження психологічних, а, якщо треба, психіатричних методів впливу на ЛГБТК-людей щодо приведення їхньої гендерної ролі відповідно до реальності.
Він також заявив, що у російських наукових центрах вже ведеться подібна робота.
Представники ЛГБТ називають цю промову мурашка підтвердженням того, що в росії може бути впроваджена так звана конверсійна терапія - комплекс псевдонаукових фізичних та психологічних насильницьких методик лікування будь-якої не гетеросексуальної орієнтації.
В ООН закликали до заборони таких методів та прирівнювали їх до тортур. За даними Кризової групи СК SOS, у росії зростає кількість реабілітаційних центрів, де людей лікують від гомосексуальності, трансгендерності чи атеїзму. Пацієнти таких установ розповідали про побиття, покарання голодом та тортури з підвішуванням у наручниках.
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