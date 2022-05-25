15:34 25 травня Киев, Украина

Уряд Росії включило своєрідну популістську риторику - "відродимо кращу радянську освіту" з використанням "свого унікального досвіду", без огляду на "загнивающий Захід".

Сьогодні 25 травня міністр науки і вищої освіти Валерій Фальков повідомив, що росія розробить "свою систему" вищої освіти, в основі якої лежатимуть "інтереси національної економіки та максимальний простір можливостей", а Болонська система - це "прожитий етап".

Цікаво, що буквально вчора до відмови від Болонської системи закликав КДБ-шник (секретар Ради безпеки Росії) Микола Патрушев і відразу ж міністерство освіти відрапортувало про свою готовність.

Тим часом член Ради Федерації Лілія Гумерова зазначала, що мета приєднання Росії до Болонського процесу була досягнута, оскільки визнання російських дипломів у Європі не відбулося. Звичайно, щоб повноцінно приєднатися до Болонського процесу, потрібно було й шкільною системою ґрунтовно займатися, а не прапор щотижня на лінійках піднімати.

Очевидно, уряд має лише одну мету: зробити так, щоб з російським дипломом можна було працювати тільки в росії.

В даний час у Болонському процесі беруть участь 49 країн, а росія приєдналася до нього у 2003 році.. Система передбачає дворівневу освіту - бакалаврат (чотири роки) та магістратура (два роки), а також розробку порівнянних освітніх програм.