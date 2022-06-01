У Росії склепали нову справу проти Навального

08:19 01 червня Київ, Україна

Опозиціонеру Олексію Навальному, який відбуває термін у справі «Ів Роше», висунули нове звинувачення, тепер його звинувачують у створенні «екстремістської спільноти».

Про це політик повідомив у Twitter.

«Я, виявляється, створив екстремістську групу, щоб розпалювати ненависть до чиновників та олігархів. А коли мене посадили, наважився бути цим незадоволеним (справді, що це я) і кликав на мітинги. За це мені потрібно накинути ще до 15 років», — йдеться у повідомленні.

За словами опозиціонера, слідчий повідомив про пред'явлене звинувачення 31 травня.

Якщо суд визнає Навального винним, термін його ув'язнення може бути продовжено до 15 років. Політик не став розкривати подробиць нової справи.



На початку 2021 року - після повернення Навального з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння - спочатку визначений йому як умовний термін у справі "Ів Роше" був замінений на реальний. ФСВП заявила, що політик багаторазово порушував призначені йому обмеження та зобов'язання.



У 2021 році Навальний також став фігурантом кримінальних справ про створення екстремістської спільноти та створення організації, яка посягає на особистість та права громадян. У січні 2022 року його внесли до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу.



У березні 2022 року Лефортовський суд Москви засудив Навального до дев'яти років колонії суворого режиму у справі про шахрайство та неповагу до суду. Мосміськсуд 24 травня підтвердив вирок. Політика мають перевести з ІЧ-2 у Покрові до ІЧ-6, розташованої в Мелехово у Володимирській області. Там, як стверджував сам Навальний із посиланням на ув'язнених у колонії, для нього готують «в'язницю у в'язниці».









