У Росії вважають, що Google порушив антимонопольний закон

06:36 11 лютий Київ, Україна

Росія ухвалила, що американський технологічний гігант Google порушив закон, заблокувавши і «непрозоро» видаливши облікові записи на своєму відеосервісі YouTube



Федеральна антимонопольна служба (ФАС) заявила, що «правила Google, що стосуються створення, призупинення та блокування облікових записів та розповсюдження контенту на YouTube, є упередженими та непередбачуваними».



"Це призводить до раптового блокування та видалення облікових записів користувачів без попередження або обґрунтування", - йдеться в заяві служби обміну повідомленнями Telegram.



З'ясувалося, що «така поведінка обмежує інтереси користувачів, а також обмежує конкуренцію на суміжних ринках».



Вона наказала Google виплатити штраф, розмір якого, за її словами, все ще визначається.



Представник Google повідомив державному інформаційному агентству РІА «Новости», що американська компанія «чекає тексту рішення, щоб вивчити його».



Нагадаємо, у грудні Москва наклала на Google безпрецедентний штраф майже 100 мільйонів доларів. Вона також оштрафувала Meta (раніше Facebook) на 27 мільйонів доларів.



В останні роки Росія посилила тиск на західних гігантів соціальних мереж, а президент Володимир Путін заявив, що ці компанії стають такими ж впливовими, як і обрані уряди.