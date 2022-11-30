У росії з 1 грудня посилять боротьбу з "іноземними агентами" - британська розвідка

13:32 30 листопада Київ, Україна

Поправки до Закону про іноземних агентів 2012 року, схвалені президентом росії володимиром путіним у липні 2022 року, набудуть чинності 1 грудня 2022 року. Це ще більше розширить репресивні можливості.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Ця тенденція, яка продовжується після повернення путіна в президенти у 2012 році, різко посилилася після вторгнення в Україну, зазначають британські розвідники.

"Кремль, ймовірно, діє на попередження, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення, оскільки конфлікт залишається невирішеним і все більше впливає на повсякденне життя росіян", - йдеться у повідомленні британської розвідки.

Закон 2012 року, який широко використовується для репресій проти опонентів режиму, визначив "іноземних агентів" як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення на іноземних гравців, які просто перебувають під невизначеним "впливом або тиском".



Міністерство юстиції також матиме можливість публікувати особисті дані та адреси певних "іноземних агентів". Це майже напевно створить для них ризик переслідувань, зазначили у британській розвідці.