У Росії розбився літак з парашутистами

У Кемеровській області (Росія) зазнав аварії невеликий літак, на борту якого перебувало 19 осіб. Згідно з попередніми даними, подія на аеродромі «Танай» забрала життя сімох людей. Парашутисти і пілоти постраждали в результаті жорсткої посадки.

Літак не встиг набрати потрібну висоту, зачепив одним з крил землю, після чого перекинувся і врізався в землю кабіною. Льотчики загинули відразу.

Пізніше стало відомо, що на потерпілому катастрофу літаку знаходилися 19 осіб: два члени екіпажу і 17 парашутистів. Вони повинні були зробити тренувальні стрибки. При зльоті командир доповів про відмову одного з двигунів і почав повертатися на аеродром, але під час розвороту судно зачепилося за дерево і впало на землю.

Четверо постраждалих під час аварії літака зараз у важкому стані, 11 у стані середньої тяжкості.