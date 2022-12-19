У росії розбився і згорів гелікоптер Мі-8

11:43 19 грудня Київ, Україна

У росії в селищі Тахтоямськ в Ольському районі Магаданської області вранці 19 грудня під час посадки розбився і згорів гелікоптер Мі-8.

Про це повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура рф.



За даними прокуратури, гелікоптер врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки. Троє членів екіпажу встигли залишити салон вертольота. Гелікоптер належав компанії ТОВ "Поляр-авіа".





За даними Слідчого комітету росії, один із членів екіпажу постраждав.

Вертоліт Мі-8Т – радянський десантно-транспортний вертоліт, прийнятий на озброєння у 1968 році. Він призначений для боротьби з броньованими наземними, надводними, рухомими та нерухомими малорозмірними цілями, ураження живої сили, перевезення десанту, вантажів, поранених, а також виконання пошуково-рятувальних операцій.

В останні місяці в росії сталося кілька аварії військових літаків, у тому числі з жертвами серед мирних жителів.



2 грудня стало відомо, що у росії розбився черговий військовий літак, цього разу у Приморському краї. Винищувач "МіГ-31" зазнав аварії відразу після вильоту і впав у лісі біля села Олексіївка. У міноборони росії стверджують, що виліт був навчальним і виконувався без боєкомплекту в безлюдній місцевості, а льотчики катапультувалися. Руйнувань на землі немає. Причиною аварії міністерство називає "технічну несправність".



Вранці у понеділок, 5 грудня, повідомлялося про атаку безпілотника на авіабазу "Енгельс" у Саратовській області росії. Пошкоджено два літаки, двоє військовослужбовців отримали поранення. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що "інформацію про події на військових об'єктах" у районі Енгельса перевіряють силові структури.



Також вранці 5 грудня на аеродромі "Дягілєво" під Рязанню вибухнув бензовоз. Після вибуху почалася пожежа. За попередніми даними, є загиблі та поранені. Також отримав пошкодження один із літаків.



16 грудня у Бурятії розбився вертоліт Мі-8. Гелікоптер впав під час посадки в аеропорту "Байкал" і спалахнув. На борту знаходився екіпаж із трьох людей, усі троє загинули.