У Росії проштовхують законопроєкт про "довічну безкарність для президентів"

11:07 18 листопада Київ, Україна

Держдума РФ прийняла в першому читанні законопроєкт, згідно з яким експрезиденту і його сім'ї надаються довічні гарантії.

Фактично, експрезидента можна буде позбавити недоторканності лише за особливо тяжкі злочини (держзрада).



Документ був підготовлений на виконання поправок до Конституції РФ, прийнятих за підсумками загальноросійського голосування.



Згідно із законопроєктом, колишнього президента Росії, яким вже є Дмитро Медведєв, не зможуть заарештувати, затримати, обшукати або притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності. На це можуть дати дозвіл тільки Верховний суд або Рада Федерації на підставі висунутого Держдумою звинувачення.



Законопроєкт значно ускладнює процедуру позбавлення колишнього глави РФ недоторканності. Вона також поширюється на його нерухомість, транспортні засоби, майно, документи, службові приміщення і листування, що не дозволить навіть при бажанні зібрати докази провини.



Відповідно до федерального закону від 2001 року, Медведєв і Володимир Путін вже фактично звільнені від відповідальності за діяльність під час перебування на посаді президента.



Цікаво, що за законопроєкт відмовилися голосувати 37 депутатів Комуністичної партії. Одна з депутатів Вероніка Ганзя заявила, що документ - це довічна безкарність для президентів.



У відповідь представник президента РФ в Держдумі Гаррі Мінх запропонував комуністам скласти мандати.

«Не подобається Конституція - закривайте ви цю роботу, йдіть на вулиці, там ви знайдете собі соратників, тільки це вже зовсім інші люди будуть. Я не кажу про вибори, я говорю про добровільне складання повноважень», - сказав він.

Крім цього, Державна Дума прийняла в першому читанні законопроєкт, який дозволяє колишньому президенту Росії стати довічним сенатором в Раді Федерації.