У Росії пройшла зустріч з врегулювання конфлікту в Афганістані

19:11 18 березень Київ, Україна

У російській столиці відбулася зустріч представників Афганістану, Катару, Туреччини, Росії, Китаю, Пакистану, США та руху "Талібан".



Про це повідомляє ТАСС.

"Ми закликаємо всі сторони конфлікту в Афганістані до зниження рівня насильства в країні, а рух "Талібан" - утриматися від "весняного наступу", щоб уникнути подальших жертв і заради створення умов для досягнення політичного врегулювання шляхом переговорів", - йдеться в документі.

Сторони переговорів закликають негайно приступити до обговорення основних питань, включаючи "створення умов для майбутнього мирної і стабільної афганської держави, зміст політичної дорожньої карти, яка призведе до формування інклюзивного уряду, і порядок укладення постійної і всеосяжної угоди про припинення вогню".



"У цей вирішальний момент наші чотири держави закликають сторони приступити до переговорів і укласти мирну угоду, яка покладе край війні в Афганістані, що триває більше чотирьох десятків років", - сказано в документі.



"Ми закликаємо всіх афганців, включаючи уряд ісламської республіки і "Талібан", гарантувати, що терористичні угруповання і приватні особи не будуть використовувати території Афганістану, загрожуючи безпеці інших країн", - зазначили учасники засідання.



Розширена "трійка" вказала, що будь-який мирний договір повинен містити в собі положення про захист прав всіх афганців, включаючи жінок, чоловіків, дітей, жертв війни та меншин, відповідати прагненню всіх афганців до економічного, соціального та політичного розвитку.



Також учасники зустрічі закликають надати економічну підтримку Афганістану





"В цілому це була гарна зустріч", - сказав глава Вищої ради з національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла за підсумками засідання.



Він зазначив, що всі учасники зустрічі висловилися за прискорення мирного процесу, щоб перетворити Афганістан "на платформу співпраці, а не суперництва". За його словами, прийнята заява всеосяжна і "посилає дуже чіткий сигнал".



Нагадаємо, 29 лютого США і "Талібан" підписали мирну угоду. Документ передбачає виведення американських військ і сил НАТО з Афганістану і початок міжафганського діалогу.