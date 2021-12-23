У Росії прокотилася чергова хвиля затримань прихильників Навального

12:40 21 квітень Київ, Україна

Сьогодні в Росії повинна відбутися чергова акція протесту проти незаконного утримання в колонії Олексія Навального. У зв'язку з цим російські силовики почали серію незаконних затримань прихильників опозиціонера.



Про це повідомляє штаб Навального в Москві.



Зокрема, повідомляється, що затримані прессекретарка опозиціонера Кіра Ярмиш та активістка Любов Соболь.



"Кіру Ярмиш теж затримали, повідомив її адвокат. Прямо біля під'їзду при виході на прогулянку (з 10 до 11 у неї час для прогулянок)", - сказано в повідомленні.



"У Москві затримали Любов Соболь. Її витягли з таксі біля станції метро "Автозаводська" кілька людей у формі і відвезли в невідомому напрямку", - підкреслюють в штабі.