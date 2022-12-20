У росії стався черговий вибух на газопроводі

"Вибух на газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне Вурнарського району Чувашії. Попередньо, стався витік газу. Інформації щодо постраждалих немає. На місце виїхали працівники МНС. За словами місцевих жителів, температура у районі пожежі настільки висока, що люди не можуть підійти до будинків”, - йдеться у повідомленнях ТГ-каналу.