У росії за дивних обставин помер колишній топменеджер "Лукойлу"

13:39 09 травня Київ, Україна

У будинку шамана в підмосковних Митищах було знайдено тіло колишнього топменеджера "Лукойлу", мільярдера Олександра Суботіна. За попередніми даними, він помер після проведення антипохмільного сеансу.

Про його загибель у неділю, 8 травня, повідомили російські пропагандистські Telegram-канали.

За інформацією, протягом кількох днів перед смертю Суботін безперервно вживав алкоголь. Щоб вийти з цього стану, бізнесмен вже не вперше звернувся до подружньої пари, які займалися шаманізмом – вони лікували клієнтів за допомогою отруйних жаб, приносили в жертву звірят і купали "заблуканих" у півнячій крові.

У розпал сеансу Суботіну стало погано – схопило серце. Шаман не дзвонив у швидку, а напоїв пацієнта серцевими краплями і поклав спати в підвал. Незабаром бізнесмен помер. Тут вже подружжя було змушене викликати швидку, а заразом і поліцію. Загадковою справою вже займаються слідчі органи.

Офіційно про смерть Суботіна ще ніхто не повідомляв.

Олександр Суботін у минулому - член правління ТОВ «Торговий дім «Лукойл». Потім топменеджер став власником "Нової транспортної компанії" у місті Висоцьк на березі Фінської затоки. У 2020 році «НТК» очолив старший брат Олександра – Валерій Суботін, який раніше теж займав одну з керівних позицій у корпорації «Лукойл». Зазначається, що Суботін-молодший був дуже заможною людиною, власником мільярдного статку.