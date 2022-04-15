У Росії запропонували провести податкову амністію для власників яхт та особистих літаків

18:13 15 квітня Київ, Україна

Член комітету Держдуми з туризму та розвитку туристичної інфраструктури Олексій Черняк запропонував провести податкову амністію для олігархів, які володіють яхтами та особистими літаками.



Депутат зазначив, що західні країни влаштували "змагання, хто більше і швидше запровадить санкції проти росії" і масово заарештовують майно росіян "без правових підстав". На цьому фоні він вважає правильним встановити нульові ставки ввізного мита та податкових платежів на приватні морські та повітряні судна, якщо ті належать російським громадянам та організаціям, але зареєстровані в інших країнах та будуть перереєстровані в росії

«Реєстрація таких суден дозволить забезпечити повітряний та морський флот новими сучасними судами, доступними для внутрішнього та в'їзного туризму, що дасть додаткові податкові надходження до бюджетної системи та робочих місць», — заявив Черняк.

Він не уточнив, яким чином ці яхти та літаки приноситимуть дохід до держбюджету, якщо вони не оподатковуватимуться.. Депутат також не сказав, чому приватні судна мають поповнити флот, який використовується з туристичною метою.