У Росії запропонували провести податкову амністію для власників яхт та особистих літаків

Член комітету Держдуми з туризму та розвитку туристичної інфраструктури Олексій Черняк запропонував провести податкову амністію для олігархів, які володіють яхтами та особистими літаками.
Депутат зазначив, що західні країни влаштували "змагання, хто більше і швидше запровадить санкції проти росії" і масово заарештовують майно росіян "без правових підстав". На цьому фоні він вважає правильним встановити нульові ставки ввізного мита та податкових платежів на приватні морські та повітряні судна, якщо ті належать російським громадянам та організаціям, але зареєстровані в інших країнах та будуть перереєстровані в росії
Депутат зазначив, що західні країни влаштували "змагання, хто більше і швидше запровадить санкції проти росії" і масово заарештовують майно росіян "без правових підстав". На цьому фоні він вважає правильним встановити нульові ставки ввізного мита та податкових платежів на приватні морські та повітряні судна, якщо ті належать російським громадянам та організаціям, але зареєстровані в інших країнах та будуть перереєстровані в росії
Він не уточнив, яким чином ці яхти та літаки приноситимуть дохід до держбюджету, якщо вони не оподатковуватимуться.. Депутат також не сказав, чому приватні судна мають поповнити флот, який використовується з туристичною метою.
Після початку війни в Україні західні країни внесли сотні російських політиків та бізнесменів у списки санкцій і на підставі цього почали заарештовувати їхнє майно. У спробі зберегти його олігархи переправляють свої літаки та яхти до Росії. Наприклад, в порту Владивостока тепер стоїть суперяхта власника «Северсталі» Олексія Мордашова, який потрапив під обмеження. Туди ж не встиг переправити своє 100-метрове судно вартістю 325 млн доларів екс-сенатор Дагестану Сулейман Керімов — її конфіскували влада Фіджі.
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