У Росії запропонували "царський" варіант вирішення конфлікту Вірменії та Азербайджану

Російський політик Володимир Жириновський, який очолює партію "ЛДПР", заявив, що у Вірменії та Азербайджану є тільки три шляхи вирішення конфліктної ситуації, один з яких - це приєднання до Росії.
Жириновський заявив, що вірмено-азербайджанський конфлікт триває вже кілька століть. І навіть якщо сьогодні кровопролиття зупиниться, на його думку, через рік все почнеться знову.
Для подолання цієї багатовікової ворожнечі політик пропонує один з трьох варіантів. Перший - це включити Нагорний Карабах до складу Російської Федерації. Тоді нікому не буде образливо - ні Єревану, ні Баку. "І всі будуть задоволені".
Другий варіант ще радикальніший. Він передбачає прийняти до складу Росії дві республіки - Вірменію та Азербайджан.
А третій варіант Жириновський назвав «царським», оскільки його застосовували в царській Росії.
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