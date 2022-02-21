У Росії запропонували "царський" варіант вирішення конфлікту Вірменії та Азербайджану

17:14 29 вересень Київ, Україна

Російський політик Володимир Жириновський, який очолює партію "ЛДПР" , заявив, що у Вірменії та Азербайджану є тільки три шляхи вирішення конфліктної ситуації, один з яких - це приєднання до Росії.



Жириновський заявив, що вірмено-азербайджанський конфлікт триває вже кілька століть. І навіть якщо сьогодні кровопролиття зупиниться, на його думку, через рік все почнеться знову.

"Помирити не можна, все просякнуте кров'ю вірменською, азербайджанською та російською, весь Кавказ", - вважає депутат Держдуми.

Для подолання цієї багатовікової ворожнечі політик пропонує один з трьох варіантів. Перший - це включити Нагорний Карабах до складу Російської Федерації. Тоді нікому не буде образливо - ні Єревану, ні Баку. "І всі будуть задоволені".



Другий варіант ще радикальніший. Він передбачає прийняти до складу Росії дві республіки - Вірменію та Азербайджан.



А третій варіант Жириновський назвав «царським», оскільки його застосовували в царській Росії.