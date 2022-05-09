У росії з'являться вулиці на честь ватажка терористів ДНР Захарченка

15:38 09 травня Київ, Україна

У низці російських регіональних центрів з'являться вулиці, названі на честь ліквідованого українськими спецслужбами у 2018 році ватажка терористів ДНР Олександра Захарченка. Про ініціативу було оголошено 9 травня або напередодні.



Вулиці Олександра Захарченка, згідно з заявами регіональної влади, повинні будуть з'явитися у Грозному, Якутську, Южно-Сахалінську, Комсомольську-на-Амурі, Брянську, Пензі, Кизилі, Омську (в останніх двох містах також з'явиться вулиця на згадку про ще одного "воєнного діяча" "ДНР" - Володимира Жогу). Також 7 травня про плани назвати вулицю на честь Захарченка повідомив голова районного центру Лівни у Орловській області.



Крім того, у місті Заринську Алтайського краю з'явиться вулиця "Захисників Донбасу"; на Камчатці губернатор Володимир Солодов також заявив про намір "увічнити пам'ять захисників Донбасу - російських військовослужбовців, які брали участь у війні в Україні".



У більшості випадків, судячи з повідомлень, йтиметься про вулиці в районах, що будуються або проєктуються.