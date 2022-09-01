У росії з'являться магазини, купити товари в яких зможуть лише дипломати та працівники міжнародних організацій

20:29 03 серпня Київ, Україна

Росія вирішила повернутися одразу у 70-ті та почала з відродження магазинів "Берізка", купити товари в яких зможуть лише дипломати та працівники міжнародних організацій.

Схожі на "Берізку" магазини безмитної торгівлі відкриють у москві та Петербурзі, повідомляє Медіазона.



Постанова уряду про їхнє заснування набуде чинності 27 серпня. Цінники в магазинах будуть вказані в рублях, доларах та євро. Придбати товари в торгових точках можна буде лише вроздріб при пред'явленні документів, які б підтверджували службове становище.



Власником мережі стане російська компанія, яку заснує мзс спільно із співзасновником, обраним за підсумками відкритого конкурсу, а контролюватимуть магазини митники. Асортимент буде представлений алкоголем, тютюновими виробами, ювелірними прикрасами, косметикою, парфумерією, кондитерськими товарами, смартфонами та годинниками.



Член Ради федерації Володимир Джабаров у розмові з "Парламентською газетою" наголосив, що "ідея відкриття спецмагазинів для дипломатів не нова". Він нагадав про існування подібних duty free за радянських часів. За словами сенатора, такі магазини стають додатковим джерелом одержання валюти для країни.