У Росії з'явиться єдиний реєстр фізосіб, оголошених «іноагентами»

15:01 09 березень Київ, Україна

Комітет Держдуми з держбудівництва та законодавства схвалив поправки до законодавства, що передбачають створення єдиного реєстру фізичних осіб, оголошених «іноземними агентами», «ЗМІ – іноземними агентами», а також пов'язаних із «іноземними агентами».



Йдеться, зокрема, про співробітників та членів організацій, оголошених «іноземними агентами», а також засновників, керівників та співробітників іноземних ЗМІ, які «виконують функції іноземного агента».



Наразі жодних реєстрів фізосіб, афілійованих з «іноагентами», Мін'юст не веде.



У Росії «іноагентами» визнано близько 400 організацій та фізичних осіб. Фізичні особи, визнані «ЗМІ — іноземними агентами», включаються до того ж реєстру, що й організації з таким статусом. Також Мін'юст має вести окремий реєстр фізичних осіб — «іноземних агентів», але зараз про людей з таким статусом даних немає.