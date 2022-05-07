У росії повністю зупинилося виробництво легкових автомобілів

17:03 06 травня Київ, Україна

У травні цього року виробництва легкових автомобілів росії повністю зупинилися.

Усі заводи країни змушені були зупинити конвеєри. Така ситуація спостерігається вперше за 75 років. Одночасно зупинилося близько десяти машинобудівних підприємств.



На «травневі канікули» відправили (14-21 день) співробітників заводів Haval, Mazda Sollers, УАЗ та «Автотор». Підприємства називають різні причини зупинок. Одні говорять про переорієнтацію логістичних ланцюжків, інші – про плановий ремонт устаткування.



Також не працює і російський гігант АВТОВАЗ. Після простою завод мав запустити конвеєри з 24 травня, але робота тривала лише кілька днів. Було оголошено про простій до 16 травня на підприємстві Тольятті, а в Іжевську – до серпня чи вересня.



Зупинка локального виробництва та зупинка імпорту призвела до дефіциту на автомобільному ринку рф, та стрімкого зростання цін. Як наслідок, продаж знизився в 3 рази, порівняно з минулим роком.