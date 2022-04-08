У росії повний колапс на ринку нових автомобілів

15:24 06 квітня Київ, Україна

За підсумками березня продажі нових легкових автомобілів і LCV в росії впали на 62,9%, повідомила в середу Асоціація європейського бізнесу (АЄБ).



За місяць дилери та салони реалізували 55129 нових авто, тоді як у березні-2021 продажі становили майже 150 тисяч одиниць. Фронтальний спад торкнувся 40 із 42 марок, які відстежує АЄБ, а підсумковий показник став одним із найгірших за всю історію спостережень. Менше машин у росії продавалося лише у березні 2020 року, коли салони були закриті через загальнонаціональний локдаун.

"Дані AЄБ свідчать про цілковитий колапс ринку нових автомобілів в країні", - констатує економіст банку ЦентроКредит Євген Суворов.

Продажі «АвтоВАЗу» впали на 64%, Kia та Hyundai - на 68%. Renault - останній великий іноземний концерн, який оголосив про звільнення з російського ринку, - зафіксував спад на 65%; Toyota, що зупинила завод у Санкт-Петербурзі – на 69%, Škoda – на 71%. Рекордсменом обвалу став Lexus, продаж якого впав на 91%.



Найбільший автодилер росії Рольф за підсумками березня продав на 60% менше машин, ніж роком раніше, розповіла Bloomberg гендиректорка Світлана Виноградова. За її прогнозом, російський ринок до кінця року стиснеться до масштабів іспанського, хоча населення там утричі менше, ніж у росії.



Шоковані інфляцією та різким зростанням ставок за банківськими кредитами, за рахунок яких у країні купувався кожен другий автомобіль, російські споживачі знову затягують пояси, скорочуючи витрати до товарів базової необхідності. Згідно з росстатом, з 1 по 25 березня ціни на іноземні автомобілі зросли на 24,2%, а на машини вітчизняного виробництва – на 18,2%. Загальна інфляція, накопичена з початку місяця, стала рекордною з дефолту-1998.



За підсумками року авторинок відкотиться до показників 15-річної давності, прогнозує Автостат. Європейські та японські моделі можуть теоретично замінити виробники з Індії та Китаю, які, втім, піднімають ціни ще швидше, ніж автогіганти. Так, наприклад, китайська Great Wall Motor збільшила «цінник» на моделі Haval, що збираються в росії, з початку війни, вказує Антон Шапарін, віцепрезидент Національного автомобільного союзу.