У Росії загинув скандальний пропагандист, який підтримував окупацію Криму

19:46 27 грудень Київ, Україна

Сьогодні в Росії загинув скандальний неонацист Єгор Просвірнін. Йому було 35 років. Відомо, що чоловік випав із вікна квартири на Тверському бульварі у Москві.

Про це повідомляють російські ЗМІ.



У цій квартирі Просвірнін жив із сім'єю. ЗМІ повідомляють, що в момент смерті чоловік був п'яний та наг. У твіттері за лічені години до смерті він ділився інформацією про сварку. Ймовірно, із дружиною.



Сусіди розповіли, що із квартири цілий день лунали крики. Згодом Просвірнін написав у соцмережі, що вперше за шість років сумнівається, чи ця жінка має виховувати його дітей.



Інформацію про смерть підтвердив адвокат загиблого. Інше джерело агентства заявило, що Просвірін, ймовірно, наклав на себе руки. Проте про наявність передсмертної записки станом на даний момент невідомо.



У той же час інші російські видання пишуть, що чоловіка насильно виштовхнули з вікна. Також повідомляється, що сусіди перед тим бачили, як із вікна неонациста хтось викинув ніж та газовий балончик, а у квартирі весь день були чутні крики та сварки.



Просвірнін, на ім'я Єгор Погром, був засновником та головним редактором націоналістського проекту «Супутник і погром», який у 2014 році «прославився» тим, що підтримав окупацію Криму та терористів на Донбасі.



Пропагандист російського світу збирав для бойовиків гроші, купив їм БТР і отримав подяку терориста Ігоря Стрелкова.



У 2015 році до Просвірніна приходили з обшуком у справі про екстремізм, збуджений після його статті про «цілі та завдання російського націоналізму». Серед іншого, цей діяч пропонував «обрушити Україну» і створити «Російську національну державу».



Просвірнін пізніше казав, що справа «завершилося нічим».