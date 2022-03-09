У Росії планують створити нову форму грошей

18:56 13 жовтень Київ, Україна

Банк Росії планує випустити "Цифровий рубль", який може стати новою формою грошей поряд з готівкою і безготівковими.

Про це повідомила пресслужба Центробанку РФ у вівторок, 13 жовтня.

"В цей час в суспільстві сформований запит на "підвищення швидкості, зручності і безпеки грошових розрахунків з використанням сучасних технологій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що остаточне рішення про випуск цифрового рубля ще не прийняте, для цього необхідні громадські консультації. Також в Центробанку підкреслили, що багато центробанків по всьому світу зараз розробляють власні цифрові гроші. Від безготівкових вони відрізняються відразу декількома параметрами: зберігання і облік в спеціальному гаманці, а не на банківському рахунку, можливість здійснювати платежі офлайн без доступу до інтернету.



При цьому цифровий рубль не буде криптовалютою, оскільки прирівняний як засіб платежу до готівкового і безготівкового рубля і емітується Центробанком. Технічно цифровий рубль буде являти собою унікальний цифровий код, що зберігається в електронному гаманці.



Очікується, що його використання знизить витрати на проведення транзакцій і підвищить фінансову доступність, а також відкриє можливості для використання і розвитку нових фінансових послуг та інструментів. У зв'язку з цим, йдеться в доповіді регулятора, необхідно забезпечити безпеку і зручність нової валюти.



