У Росії пенсіонери чергуватимуть на дахах і збиватимуть БПЛА струменем води

07:48 04 червня Київ, Україна

Про те, що на росії досі живуть у стані часів Великої вітчизняної, говорять не лише армія та пропаганда, а й організація цивільної оборони. Сучасній людині важко повірити в те, що у вік сучасних технологій величезна країна пропонуватиме пенсіонерам бігати по дахах та збивати (?!) ворожі безпілотники.

У Росії запропонували влаштувати на дахах будинків чергування цивільних та відставних військових, щоб вони виявляли безпілотники. З такою пропозицією виступив екс-начальник зенітно-ракетних військ Командування спеціального призначення ВПС Росії Сергій Хатильов, повідомляють РосЗМІ.

"Голова адміністрацій мають місцеве населення організувати: чергування з ППО, чергування на постах візуального спостереження, чергування на дахах будинків. Це мають зробити цивільні. Якраз і потрібно використовувати ветеранів Збройних сил, пенсіонерів-певеошників, які можуть розповісти, навчити, показати та відповідати за цю роботу у масштабах міста, області”, - сказав експерт.

За його словами, для боротьби з безпілотниками російському керівництву слід вдатися до досвіду, здобутого у Великій Вітчизняній війні, - використовувати народні дружини, аеростати, а також ставити сучасні звуковловлювачі, які у 1914–1945 роках замінювали слухачі.

Архивное фото: дежурство бойца ПВО на крыше.

Хатильов також запропонував збивати БПЛА за допомогою водометних установок із сильним тиском подачі води до 50 метрів.

Нагадаємо, 30 травня Москва та Підмосков'я зазнали атак безпілотників. В результаті кілька будівель отримали незначні пошкодження, легкі поранення у двох цивільних. У російському Міноборони нарахували вісім дронів і заявили, що всі вони були або збиті ППО, або придушені засобами радіоелектронної боротьби, втратили управління та відхилилися від намічених цілей. У соцмережах повідомляли, що дронів було принаймні 25.

А в ніч проти 3 травня невідомі безпілотники атакували Кремль.

 