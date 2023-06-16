У Росії пенсіонери чергуватимуть на дахах і збиватимуть БПЛА струменем води

07:48 04 червня Київ, Україна

Про те, що на росії досі живуть у стані часів Великої вітчизняної, говорять не лише армія та пропаганда, а й організація цивільної оборони. Сучасній людині важко повірити в те, що у вік сучасних технологій величезна країна пропонуватиме пенсіонерам бігати по дахах та збивати (?!) ворожі безпілотники.

У Росії запропонували влаштувати на дахах будинків чергування цивільних та відставних військових, щоб вони виявляли безпілотники. З такою пропозицією виступив екс-начальник зенітно-ракетних військ Командування спеціального призначення ВПС Росії Сергій Хатильов, повідомляють РосЗМІ.

"Голова адміністрацій мають місцеве населення організувати: чергування з ППО, чергування на постах візуального спостереження, чергування на дахах будинків. Це мають зробити цивільні. Якраз і потрібно використовувати ветеранів Збройних сил, пенсіонерів-певеошників, які можуть розповісти, навчити, показати та відповідати за цю роботу у масштабах міста, області”, - сказав експерт.

За його словами, для боротьби з безпілотниками російському керівництву слід вдатися до досвіду, здобутого у Великій Вітчизняній війні, - використовувати народні дружини, аеростати, а також ставити сучасні звуковловлювачі, які у 1914–1945 роках замінювали слухачі.

Хатильов також запропонував збивати БПЛА за допомогою водометних установок із сильним тиском подачі води до 50 метрів.

Нагадаємо, 30 травня Москва та Підмосков'я зазнали атак безпілотників. В результаті кілька будівель отримали незначні пошкодження, легкі поранення у двох цивільних. У російському Міноборони нарахували вісім дронів і заявили, що всі вони були або збиті ППО, або придушені засобами радіоелектронної боротьби, втратили управління та відхилилися від намічених цілей. У соцмережах повідомляли, що дронів було принаймні 25.

А в ніч проти 3 травня невідомі безпілотники атакували Кремль.