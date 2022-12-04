У росії паніка та розчарування в "ракетній тактиці" кремля - ​​ISW

09:43 04 грудня Київ, Україна

Паніка серед російських військових блогерів через надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони показує вразливість ракетної кампанії росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на настрій, який заполонив мережу в росії після появи інформації про надання країнами Заходу Україні додаткових систем ППО. Зокрема, військове співтовариство росії почало ставити під сумнів стійкість російської ракетної кампанії в довгостроковій перспективі, звертають увагу західні експерти.

У звіті сказано, що низка російських блогерів заявила про те, що "нарощування" західних систем протиповітряної оборони ускладнює здатність росії завдавати ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. Крім того, вони вимагали від кремля прискорити свою ракетну кампанію.

В ISW також зазначили, що один із блогерів навіть повторив оцінки Заходу про те, що росія не отримає значний ефект на передовій ракетними ударами, якщо "не покине цю нісенітницю і не згорне кампанію найближчим часом".

Аналітики провели аналогію з панікою, яка виникла у пропагандистських соцмережах на тлі наданих США систем HIMARS, які нині успішно застосовують Збройні сили України.

Додамо, в ISW припускають, що формальний глава білорусі олександр лукашенко робить заяви про загрозу з боку НАТО, щоб таким чином наголосити на необхідності захисту та уникнути втягування у війну в Україні.