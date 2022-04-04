У росії відкритим текстом закликають до геноциду українського народу

14:50 04 квітня Київ, Україна

На кисельовському держсмітнику «РІА Новини» вийшла цікава стаття під назвою «Що росія має зробити з Україною», в якій прямим людоїдським текстом йдеться, що народ України є «пасивними нацистами і їх також належить денацифікувати».





У статті відкрито відстоюється необхідність етноциду. Йдеться вже не про "денацифікацію", а про "деукраїнізацію". Про те, що українців треба змусити відмовитись від своєї національності, мови та культури за допомогою масових репресій. Російська держава просто відкрито перейшла до риторики нацистських злочинців. Цілий народ оголошується неправильним, пропагується необхідність знищення українців та української державності.





Тобто, виходить, жахами Бучі загрожують усій країні. Маніяки та чудовиська вже навіть не намагаються прикривати незрозумілими словесними конструкціями та заміною понять свої злочинні наміри.