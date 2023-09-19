У росії засудили першу жінку за відмову від мобілізації

09:59 19 вересня Київ, Україна

Російський суд вперше засудив жінку за нез'явлення на військову службу після призову кремлем минулого року. Вона тимчасово залишила службу через вагітність.

Про це пише російське видання "Комерсант".



У суді Кабалоєва розповіла, що пройшла обстеження та лікарі рекомендували їй тимчасово піти зі служби під час вагітності. Вона була впевнена, що медична рота передасть цю інформацію командуванню, проте цього не сталося.



Представник військової прокуратури заявив, що якщо Кабалоєва не звільнилася зі служби і продовжувала отримувати надбавки та пільги, отже, вона продовжувала служити і має з'явитися на службу після оголошення мобілізації у вересні 2022 року.



Покарання за цією статтею передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Владикавказький гарнізонний військовий суд призначив Кабалоєвій 6 років у колонії загального режиму. Однак у жінки є п'ятирічна донька та термін покарання відстрочили до 2032 року.



Покарання за правопорушення – від 7 до 10 років. Адвокат Кабалоєвої заявив, що мати оскаржить це рішення.