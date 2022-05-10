У Росії засудили брата опозиціонера Навального

15:34 06 серпня Київ, Україна

Олег Навальний сьогодні засуджений Преображенським судом Москви у так званій "санітарній" справі. Йому присудили один рік умовно.

Про це повідомив в Twitter адвокат росіянина Нікос Параскевов.



Суд визнав Олега Навального винним в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил в ході акції протесту в січні 2021 року.



Нібито організатори акції, включаючи Олега Навального, піддали загрозі зараження коронавірусом громадян, які взяли участь у заході.



Адвокат Олега Навального заявив, що він зі своїм підзахисним мають намір оскаржити вирок.



Сьогодні також у цій "санітарній" справі був засуджений соратник Олексія Навального Микола Ляскін. Суд засудив його до обмеження волі строком на один рік. Раніше 1,5 року обмеження волі отримала ще одна соратниця російського опозиціонера Любов Соболь. Тим росіянам, хто отримав термін, забороняється залишати житло з 22 до 6 години. Їм не можна відвідувати масові заходи. І не можна виїжджати за межі Москви і Московської області.