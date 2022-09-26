У росії оригінальним способом і без шуму спалили військкомат

11:05 26 вересня Київ, Україна

Протестні настрої в росії набирають обертів, люди виходять на акції та палять військкомати. Так активні громадяни міста Кіровськ у оригінальний спосіб підпалили будівлю військового комісаріату.

Невідомі громадяни попередньо просвердлили в рамі склопакета дірку і просунули туди трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним, після чого підпалили.

Таким чином, підпал не викликав зайвого шуму, а самі палії отримали час на те, щоб сховатися. Вогонь знищив частину кабінету та цифрові носії інформації.

Наразі палія шукає ФСБ, вивчаючи записи камер спостереження.