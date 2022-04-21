У росії знову оштрафували Гугл за "фейки" про війну

Суд москви визнав Google винним у двох адміністративних правопорушеннях за статтею про "військові фейки". Компанії призначили два штрафи на загальну суму 11 млн рублів.
Інтернет-гігант відмовився видаляти з відеосервісу YouTube ролики із "забороненою інформацією". Влада заявляє, що п'ять разів вимагала від компанії видалити ролики із зазначенням кількості загиблих, а також "екстремістськими висловлюваннями на адресу росіян та влади країни". У зв'язку з цим роскомнагляд склав 14 квітня щодо компанії два протоколи за ч. 2 та ч. 4 ст. 13.41 КпАП рф. Максимальний штраф за однією статтею - 4 млн рублів, за другою - 8 млн рублів.
Як заявили в роскомнагляді, відеохостинг YouTube займає "провідну роль в інформаційній війні, що розв'язана країнами Заходу проти росії". Майданчик на системній основі вживає заходів щодо "дискримінації контенту російських ЗМІ, громадських та політичних організацій та діячів".
З початку минулого року російська влада регулярно критикує та карає іноземні інтернет-компанії. Сума штрафів, які з початку 2021 року заплатили Google, Telegram, Facebook (належить Meta - забороненій в рф організації), Twitter та TikTok, перевищила 200 млн рублів. Крім того, з Meta і Google стягнули оборотні штрафи, що дорівнює 5% від їхнього річного виторгу за 2020 рік. З Meta суд стяг майже 2 млрд рублів, з Google - понад 7,2 млрд рублів.
25 лютого роскомнагляд попередив, що при висвітленні ситуації в Україні ЗМІ мають використовувати лише офіційні російські джерела. За публікацію "хибної" - тобто тієї, що не відображає позицію міноборони, інформації регулятор пригрозив блокуванням та штрафом до 5 млн рублів. Після цього у росії почали блокувати незалежні медіа.
Для громадян, які хочуть публічно висловити незгоду проти війни, було ухвалено закон про «військові фейки». Максимальне покарання за порушення становить 15 років позбавлення волі.
25 лютого роскомнагляд попередив, що при висвітленні ситуації в Україні ЗМІ мають використовувати лише офіційні російські джерела. За публікацію "хибної" - тобто тієї, що не відображає позицію міноборони, інформації регулятор пригрозив блокуванням та штрафом до 5 млн рублів. Після цього у росії почали блокувати незалежні медіа.
Для громадян, які хочуть публічно висловити незгоду проти війни, було ухвалено закон про «військові фейки». Максимальне покарання за порушення становить 15 років позбавлення волі.
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