У росії знову оштрафували Гугл за "фейки" про війну

14:47 21 квітня Київ, Україна

Суд москви визнав Google винним у двох адміністративних правопорушеннях за статтею про "військові фейки". Компанії призначили два штрафи на загальну суму 11 млн рублів.



Інтернет-гігант відмовився видаляти з відеосервісу YouTube ролики із "забороненою інформацією". Влада заявляє, що п'ять разів вимагала від компанії видалити ролики із зазначенням кількості загиблих, а також "екстремістськими висловлюваннями на адресу росіян та влади країни". У зв'язку з цим роскомнагляд склав 14 квітня щодо компанії два протоколи за ч. 2 та ч. 4 ст. 13.41 КпАП рф. Максимальний штраф за однією статтею - 4 млн рублів, за другою - 8 млн рублів.

Як заявили в роскомнагляді, відеохостинг YouTube займає "провідну роль в інформаційній війні, що розв'язана країнами Заходу проти росії". Майданчик на системній основі вживає заходів щодо "дискримінації контенту російських ЗМІ, громадських та політичних організацій та діячів".

З початку минулого року російська влада регулярно критикує та карає іноземні інтернет-компанії. Сума штрафів, які з початку 2021 року заплатили Google, Telegram, Facebook (належить Meta - забороненій в рф організації), Twitter та TikTok, перевищила 200 млн рублів. Крім того, з Meta і Google стягнули оборотні штрафи, що дорівнює 5% від їхнього річного виторгу за 2020 рік. З Meta суд стяг майже 2 млрд рублів, з Google - понад 7,2 млрд рублів.



25 лютого роскомнагляд попередив, що при висвітленні ситуації в Україні ЗМІ мають використовувати лише офіційні російські джерела. За публікацію "хибної" - тобто тієї, що не відображає позицію міноборони, інформації регулятор пригрозив блокуванням та штрафом до 5 млн рублів. Після цього у росії почали блокувати незалежні медіа.



Для громадян, які хочуть публічно висловити незгоду проти війни, було ухвалено закон про «військові фейки». Максимальне покарання за порушення становить 15 років позбавлення волі.