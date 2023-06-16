У росії опозиція закликала обрати нового президента - британська розвідка

У росії з боку опозиції пролунали заклики обрати нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.
За даними британської розвідки, Надєждін виступав з різкою критикою війни з моменту вторгнення, але це швидше за все перший заклик до заміни президента росії володимира путіна на російському державному телебаченні з моменту її початку.
Як зазначають британські розвідники, за останні 15 місяців росія запровадила обмеження свободи слова, небачені з радянських часів. Однак існує реальна можливість того, що нещодавні різкі заяви націоналістичних діячів та власника ПВК "Вагнер" євгена пригожина надихають опозиційних діячів кидати виклик табуйованим темам.
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