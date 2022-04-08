У росії офіційно підтвердили смерть Жириновського. Ким він був?

Не зовсім зрозуміло, чому навколо смерті головного блазня кремля – лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського російський уряд створив таємницю. Не секрет, що Жириновський помер у віці 75 років. Вперше про його смерть повідомили 25 березня, але тоді у держдумі спростували цю інформацію. Тепер все підтвердили офіційно.
10 лютого стало відомо, що Жириновський заразився коронавірусом, хоча стверджував, що зробив вісім щеплень різними російськими вакцинами.
Жириновського називали "політичним клоуном" і державником-великоросом, популістом та антизахідником, євреєм та антисемітом, женоненависником та улюбленцем жіночого електорату. Одні його висміювали та зневажали, інші – захоплювалися.
Незмінною у Жириновського завжди була ненависть до України, якій він постійно пророкував розвал.
Виступаючи з трибуни держдуми 27 грудня 2021 року, Жириновський фактично визнав, що рф давно готувала повномасштабну війну з Україною.
При цьому батько Жириновського Вольф Ісаакович Едельштейн був родом із Костополя Рівненської області, а дід володів деревообробним підприємством у цьому місті.
Партію ЛДПР і навіть місце у президії держдуми Жириновський передав своєму синові Ігореві Лебедєву.
За даними російських журналістів, Жириновський та Лебедєв фактично перетворили ЛДПР на бізнес-проєкт. Партія не лише отримала з держбюджету 3,5 млрд рублів у 2013—2017 роках, а й на третину складається з так званих ”комерційних” депутатів, які отримують мандати в обмін на грошові внески чи допомогу партії. Місце у федеральному списку Ліберально-демократичної партії на виборах до держдуми може коштувати від 100 до 400 млн рублів, стверджує видання Проєкт із посиланням на джерела в уряді та держдумі.
Серед майна, яким володіє сім'я Жириновського, за даними Проєкту:
- 19 квартир в елітному селищі у москві загальною площею 6,8 тис. кв. м, вартість - близько $41,8 млн;
- тризірковий готель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на Ібіці (Іспанія);
- будинок у 802,5 кв. м у москві, який використовується під хостел Nereus;
- готель Acta Azul у Барселоні (Іспанія);
- кілька офісних приміщень у центрі Барселони загальною площею 436 кв. м;
- п'ять будинків та квартир в Аліканте (Іспанія);
- вілла вартістю 1,3 млн євро на території 1461 кв. м у Альтеа (Іспанія);
- квартира площею 83 кв. м та вартістю 200 тис. євро у Бенідормі (Іспанія);
- три квартири загальною площею 178,7 кв. м та вартістю близько 551 тис. євро у Бенідормі (Іспанія);
- нерухомість у хмарочосах Кутузовська рів'єра в москві площею 117 кв. м, вартістю від $719 тис. до $1,1 млн;
- квартира площею 195,7 кв. м на Тверській вулиці в москві (квартира такого метражу в цьому будинку продається за $2,5 млн);
- два нежитлові приміщення загальною площею 873,5 кв. м у центрі Сочі;
- 10 автомобілів – один Bentley Continental та дев'ять Mercedes-Benz S-класу, включаючи п'ять Maybach;
- п'ять апартаментів на 54-62 поверхах веж Місто столиць Москви-сіті. Загальна площа апартаментів – 1104,6 кв. м, а приблизна загальна вартість - $9,4 млн;
- кілька ділянок загальним розміром трохи менше чотирьох футбольних полів вартістю $17 млн у Підмосков'ї;
- 30 соток з будівлями, ще шість - в оренді вартістю $2 млн у Підмосков'ї.
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