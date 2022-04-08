У росії офіційно підтвердили смерть Жириновського. Ким він був?

09:01 07 квітня Київ, Україна

Не зовсім зрозуміло, чому навколо смерті головного блазня кремля – лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського російський уряд створив таємницю. Не секрет, що Жириновський помер у віці 75 років. Вперше про його смерть повідомили 25 березня, але тоді у держдумі спростували цю інформацію. Тепер все підтвердили офіційно.

10 лютого стало відомо, що Жириновський заразився коронавірусом, хоча стверджував, що зробив вісім щеплень різними російськими вакцинами.

Жириновського називали "політичним клоуном" і державником-великоросом, популістом та антизахідником, євреєм та антисемітом, женоненависником та улюбленцем жіночого електорату. Одні його висміювали та зневажали, інші – захоплювалися.

Незмінною у Жириновського завжди була ненависть до України, якій він постійно пророкував розвал.

Виступаючи з трибуни держдуми 27 грудня 2021 року, Жириновський фактично визнав, що рф давно готувала повномасштабну війну з Україною.

“Відмовляєтесь (виконувати вимоги рф) – тоді ми можемо прийняти іншу програму. А яку — ви відчуєте о 4-й годині ранку 22 лютого (вторгнення почалося 24 лютого, на 2 дні помилився). Я хотів би, щоб 2022 рік був роком мирним, але я кажу правду. Це буде рік не мирний! Це буде рік, коли нарешті росія стане великою країною, і всі мають заткнутися та поважати нашу країну”, - звернувся до України Жириновський.

При цьому батько Жириновського Вольф Ісаакович Едельштейн був родом із Костополя Рівненської області, а дід володів деревообробним підприємством у цьому місті.

Партію ЛДПР і навіть місце у президії держдуми Жириновський передав своєму синові Ігореві Лебедєву.

За даними російських журналістів, Жириновський та Лебедєв фактично перетворили ЛДПР на бізнес-проєкт. Партія не лише отримала з держбюджету 3,5 млрд рублів у 2013—2017 роках, а й на третину складається з так званих ”комерційних” депутатів, які отримують мандати в обмін на грошові внески чи допомогу партії. Місце у федеральному списку Ліберально-демократичної партії на виборах до держдуми може коштувати від 100 до 400 млн рублів, стверджує видання Проєкт із посиланням на джерела в уряді та держдумі.

Серед майна, яким володіє сім'я Жириновського, за даними Проєкту:

19 квартир в елітному селищі у москві загальною площею 6,8 тис. кв. м, вартість - близько $41,8 млн;

тризірковий готель Azuline Hotel-Apartamento Rosamar на Ібіці (Іспанія);

будинок у 802,5 кв. м у москві, який використовується під хостел Nereus;

готель Acta Azul у Барселоні (Іспанія);

кілька офісних приміщень у центрі Барселони загальною площею 436 кв. м;

п'ять будинків та квартир в Аліканте (Іспанія);

вілла вартістю 1,3 млн євро на території 1461 кв. м у Альтеа (Іспанія);

квартира площею 83 кв. м та вартістю 200 тис. євро у Бенідормі (Іспанія);

три квартири загальною площею 178,7 кв. м та вартістю близько 551 тис. євро у Бенідормі (Іспанія);

нерухомість у хмарочосах Кутузовська рів'єра в москві площею 117 кв. м, вартістю від $719 тис. до $1,1 млн;

квартира площею 195,7 кв. м на Тверській вулиці в москві (квартира такого метражу в цьому будинку продається за $2,5 млн);

два нежитлові приміщення загальною площею 873,5 кв. м у центрі Сочі;

10 автомобілів – один Bentley Continental та дев'ять Mercedes-Benz S-класу, включаючи п'ять Maybach;

п'ять апартаментів на 54-62 поверхах веж Місто столиць Москви-сіті. Загальна площа апартаментів – 1104,6 кв. м, а приблизна загальна вартість - $9,4 млн;

кілька ділянок загальним розміром трохи менше чотирьох футбольних полів вартістю $17 млн у Підмосков'ї;

30 соток з будівлями, ще шість - в оренді вартістю $2 млн у Підмосков'ї.