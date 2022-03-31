У росії оголошено весняний призов. 135 тис строковиків вирушать на війну

12:36 31 березня Київ, Україна

Володимир путін підписав указ про весняний призов на території російської федерації. Указ уже розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації росії.



Згідно з путінським указом, до збройних сил російської федерації, які ведуть війну на території України, планують набрати 134,5 тис. осіб.



Також путін звільнив із військової служби тих строковиків, термін військової служби яких уже минув.



У головному організаційно-мобілізаційному управлінні генштабу збройних сил рф перед появою указу володимира путіна вкотре наголосили, що цей призов не має жодного стосунку до повномасштабної війни, яку росія веде на території України, а російська пропаганда називає «військовою спецоперацією». «Для участі у ній направляються лише офіцери та військовослужбовці за контрактом», – заявив керівник управління Євген Бурдинський.



Нагадаємо, що й сам шойгу 29 березня, який з'явився у медіапросторі після таємничого двотижневого зникнення, заявляв – мовляв, строковиків на війну в Україну не відправляють.



Проте Служба безпеки України вже має докази того, що на території нашої держави воюють, зокрема, і російські солдати строкової служби. Вони бояться, не мають військової підготовки та відмовляються воювати.



Центр оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО Олександр Данилюк ще 23 березня зазначав – Національний медичний дослідний центр імені Вишневського у москві буквально забитий пораненими, яких вивезли з України. Окремо повідомлялося, що дуже багато важких – саме серед строковиків, яких не менше ніж половина з тих, кого встигли довезти.