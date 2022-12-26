У росії оголосили в розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва

17:09 26 грудня Київ, Україна

МВС росії оголосило у федеральний розшук розслідувача Bellingcat Христо Грозєва. У картці йдеться, що Грозєва розшукують "за статтею Кримінального кодексу". За якою статтею, не вказано.

Про це повідомило російське видання "Медіазона".

У коментарі Грозєв заявив, що не знає, яку статтю йому ставлять у провину: «Я реально не знав і не знаю, за якою статтею. Я не думаю, що вони можуть застосовувати статтю з дискредитації до іноземців, тож, швидше за все, щось інше вигадали».

Христо Грозєв – журналіст-розслідувач та керівник проєкту Bellingcat. Зокрема, він разом із командою російського опозиціонера Олексія Навального та іншими журналістами розслідував отруєння політика, нагадує видання. Розслідувачі встановили, що до отруєння причетні вісім співробітників Інституту криміналістики фсб.



У липні фсб звинуватила Грозєва у допомозі українській розвідці, яка, за версією відомства, планувала викрасти російський військовий літак. Про порушення справи та її кваліфікацію відомство не повідомляло.



Сам Грозєв говорив, що не брав участі в операціях українських спецслужб, а разом із командою Bellingcat готував розслідування про спроби фсб та Головного управління розвідки України обдурити один одного.