У росії оголосили в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду

18:45 25 вересня Київ, Україна

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта.



Про це повідомляє Медіазона.



За даними російського МВС, усі троє "розшукуються за статтею кримінального кодексу", проте не зазначається, ні за якою статтею, ні подробиці кримінальної справи.



Як зазначає видання, у картках громадянина Німеччини Шмітта та громадянина Польщі Хофманського зазначено інформацію про їхню національність, при цьому в картці Ібаньєс Карранси, уродженки Перу, у полі "національність" стоїть слово "Ні".

Раніше в розшук вже було оголошено суддю МКС Томоко Акане, яка видала ордер на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової, а також прокурора Каріма Ахмада Хана та суддю Розаріо Сальваторе Айтале.