У Росії оголосили закінчення мобілізації, але народ уже не вірить владі

12:21 29 жовтня Київ, Україна

У Росії оголосили закінчення мобілізації. Надалі обіцяють комплектувати війська лише за рахунок прийому добровольців та контрактників.. Але росіяни чомусь у такі заяви владі не дуже вірять.

За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, 82 тисячі осіб з числа мобілізованих вже відправлені в райони бойових дій в Україні, решта 218 продовжують бойову підготовку на полігонах.

Юристи звертають увагу, що часткову мобілізацію в Росії було оголошено указом путіна і, відповідно, може бути завершено лише аналогічним указом. Але поки що такого указу не було.

Представники Західного військового округу (ЗВО) заявили, що мобілізація в Петербурзі продовжується.

“Губернатор не має повноважень її зупинити. Вона оголошена указом президента і лише указом президента може бути зупинена”, - сказали у прес-службі ЗВО.

Що відбувається насправді

Депутат Держдуми Максим Іванов, який представляє Свердловську область, звернувся до міністра оборони Росії Сергія Шойга через відправлення призовників до зони бойових дій без відповідної підготовки.

“Йде вал звернень від дружин та матерів з приводу того, що їх мобілізованих чоловіків та дітей відправили без зрозумілої бойової підготовки. Ситуація неприйнятна. Яку користь принесе ненавчений хлопець, наприклад, на блокпості поряд із Донецьком? Напевно, мінімальну”, - написав депутат у своєму Телеграм-каналі.

Він також зазначив, що з початку жовтня не менше 86 осіб зі Свердловської області беруть безпосередню участь у бойових діях в Україні, а з 13 жовтня члени їхніх сімей одержують повідомлення про смерть своїх близьких.. Скільки саме мобілізованих загинуло в Україні, Іванов не уточнив.

У своєму зверненні депутат просить міністра розібратися в ситуації, вжити заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому, а також повернути вже відправлених на фронт мешканців Свердловської області для проходження належної військової підготовки.

Дружина мобілізованого з Єкатеринбургу військовослужбовця розповіла журналістам ВВС, що її чоловік разом з іншими мобілізованими товаришами по службі опинився в лісі на території самопроголошеної “ЛНР” без їжі, техніки та будь-якого командування.

26 вересня чоловіка мобілізували, військову службу він проходив понад 20 років тому і зараз йому 42 роки. Вже 28 вересня мобілізованих відправили до Ростова-на-Дону, а звідти - на один із полігонів під Луганськом, де вони пробули тиждень.. 6 жовтня їх кинули на передову.

“Їм казали, що спочатку вони навчатимуться, а потім триматимуть другу чи третю лінію оборони, але насправді вони одразу опинилися на передовій”, - розповідає Олена Сапрунова.

Чоловік Олени виявився приписаний до 35-ї мотострілецької бригади, інших мобілізованих з Єкатеринбурга розподілили до 55-ї мотострілецької бригади, фронт у самопроголошеній "ЛНР" вони намагаються тримати разом.

Декілька тижнів військовослужбовець не виходив на зв'язок, а 27 жовтня зміг додзвонитися дружині.

Він розповів, що вони знаходяться в якомусь лісі без будь-якого командування.. Єдиного офіцера, який перебуває з ними, важко поранено, - розповіла Сапрунова BBC. - У них немає їжі, вони озброєні старими автоматами, а половина техніки, яка в них була, зламалася на півдорозі. Вони не розуміють, де знаходяться, а коли намагаються відступати, одразу опиняються під вогнем своїх же.. За словами чоловіка, у цьому лісі багато загиблих, яких ніхто не забирає.

Разом із дружиною ще одного мобілізованого Олена 27 жовтня направила звернення з проханням розібратися в ситуації, що склалася в адміністрацію президента та військову прокуратуру. З адміністрації їй надійшла відповідь, що її листа переправлено до міністерства оборони і буде розглянуто там.