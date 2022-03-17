У Росії насильно стерилізують жінок

Пацієнтки Уктуського пансіонату російського міста Єкатеринбург, де проживають люди з інвалідністю, поскаржилися на примусову стерилізацію. Про це 17 жовтня повідомив Telegram-канал Baza.
За словами жінок, їх вивозили до лікарні під приводом вакцинації, але на місці змушували пройти процедуру стерилізації. Таким чином постраждало більше 10 пацієнток.
У пансіонат жінки потрапили з дитбудинку - туди брали тих людей з інвалідністю, хто ще не встиг отримати житло через довгі черги на квартири.
Одна зі стерилізованих жінок померла, пише Baza. Її рідні вважають, що це може бути пов'язано з операцією в пансіонаті - після неї пацієнтка скаржилася на сильні болі при місячних, під час одного з таких нападів вона померла.
За словами пацієнток, тим, хто відмовлявся від операції, лікарі погрожували відправкою в психоневрологічний інтернат.
Міністерство соціальної політики Свердловської області оголосило про початок перевірки пансіонату. За їхніми даними, досі скарг від жителів установи за таким фактом не надходило.
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