У Росії насильно стерилізують жінок

Пацієнтки Уктуського пансіонату російського міста Єкатеринбург, де проживають люди з інвалідністю, поскаржилися на примусову стерилізацію. Про це 17 жовтня повідомив Telegram-канал Baza.



За словами жінок, їх вивозили до лікарні під приводом вакцинації, але на місці змушували пройти процедуру стерилізації. Таким чином постраждало більше 10 пацієнток.



У пансіонат жінки потрапили з дитбудинку - туди брали тих людей з інвалідністю, хто ще не встиг отримати житло через довгі черги на квартири.



Одна зі стерилізованих жінок померла, пише Baza. Її рідні вважають, що це може бути пов'язано з операцією в пансіонаті - після неї пацієнтка скаржилася на сильні болі при місячних, під час одного з таких нападів вона померла.



За словами пацієнток, тим, хто відмовлявся від операції, лікарі погрожували відправкою в психоневрологічний інтернат.



Міністерство соціальної політики Свердловської області оголосило про початок перевірки пансіонату. За їхніми даними, досі скарг від жителів установи за таким фактом не надходило.