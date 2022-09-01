У росії почнуть готувати бойових священників для армії

15:58 15 серпня Київ, Україна

Навчанням бойових священників займатиметься Донська духовна семінарія. Вони вивчатимуть бойову підготовку, основи геополітики, військову медицину, психологію та військове право.

Про відкриття нового магістерського спрямування у Ростові-на-Дону повідомила пресслужба Донської духовної семінарії.

Ліцензію на нову освітню програму обіцяють отримати вже незабаром. До навчання бойових священників планують залучити викладачів із провідних російських центрів. Професію можна буде опанувати навіть дистанційно.

Новина про це викликала бурхливі обговорення у соціальних мережах.



Ростовчани з подивом та іронією поставилися до ідеї навчання військових священників. «Навіщо країні безпілотники, якщо є бойові батюшки?» — запитали коментатори в соціальних мережах. Інші вважають дискримінацією підготовку лише бойових православних священників. «А полкових шаманів де готуватимуть?» — пожартували на цю тему ростовчани.



Нагадаємо, після початку війни росії в Україні патріарх Кирило неодноразово висловлювався з приводу вторгнення у своїх проповідях. Він заявляв, що народи росії та України - "єдине ціле", яке намагаються розділити зовнішні сили. Також предстоятель РПЦ стверджував, що росія – "миролюбна держава", яка ніколи не нападала на інші країни, а "тільки захищала свої рубежі".



Поведінку Кирила прокоментував Папа Римський Франциск. За його словами, під час розмови про Україну той «зачитував з аркуша, який тримав у руці, всі виправдання російського вторгнення». Понтифік заявив, що "патріарх не повинен опускатися до рівня путінського вівтарника".