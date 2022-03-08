У Росії розпочалися суди за статтею за "дискредитацію армії"

За участь у антивоєнних мітингах у Санкт-Петербурзі розпочалися судові слухання.
Пушкінський районний суд Санкт-Петербурга призначив мешканцю міста адміністративний штраф у розмірі 35 тис. рублів за дискредитацію дій Збройних сил Росії, повідомили в об'єднаній пресслужбі судів міста.
Фігурант справи в місці масового скупчення людей тримав плакат «Ні війні» і вигукував аналогічне гасло, тим самим формував думку навколишніх про участь ЗС Росії у війні, а не в спецоперації.
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