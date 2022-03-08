У Росії розпочалися суди за статтею за "дискредитацію армії"

11:01 08 березень Київ, Україна

За участь у антивоєнних мітингах у Санкт-Петербурзі розпочалися судові слухання.



Пушкінський районний суд Пушкінський районний суд Санкт-Петербурга призначив мешканцю міста адміністративний штраф у розмірі 35 тис. рублів за дискредитацію дій Збройних сил Росії, повідомили в об'єднаній пресслужбі судів міста.

«Суд... зареєстрував справу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 20.3.3 КпАП Росії», - пише служба.

Фігурант справи в місці масового скупчення людей тримав плакат «Ні війні» і вигукував аналогічне гасло, тим самим формував думку навколишніх про участь ЗС Росії у війні, а не в спецоперації.