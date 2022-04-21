У росії почали підпалювати військкомати, намагаючись зірвати призовну кампанію

З початку війни в Україні в кількох регіонах росії протестувальники почали підпалювати військкомати. ЗМІ повідомляють про щонайменше п'ять подібних випадків. Затримані повідомляють, що у такий спосіб намагаються зірвати призовну кампанію.
У Луховицях московської області 21-річний місцевий житель підпалив військкомат на знак протесту проти війни, що почалася. Після затримання він розповів, що хотів знищити архів із особистими справами призовників, щоб завадити мобілізації. Через два тижні він втік із поліційного відділення.
У березні військкомати спалахнули у Воронежі, Свердловській та Іванівській областях. У всіх випадках місцеві жителі кидали у вікна закладів пляшки із запалювальною сумішшю. Молодих людей, які влаштували пожежу у Свердловській та Іванівській областях, затримано. Обидва пояснили свої вчинки тим, що хотіли зірвати призовну кампанію на тлі бойових дій в Україні. Причому у кількох містах Іванівської області до пожежі невідомі списали антивоєнними закликами будівлі адміністрації та магазини.
У квітні коктейлями Молотова закидали військкомат у селищі Зубова Поляна у Мордовії. Тут протестувальники досягли свого — призовну кампанію було зупинено. У військкоматі спалахнули кімнати, де зберігалися дані призовників.
Весняний призов у росії розпочався 1 квітня і завершиться 15 липня. В армію мають вирушити 134,5 тисячі людей.
Влада неодноразово стверджувала, що призовників не відправлятимуть воювати в Україну. Проте вже 9 березня міноборони вперше визнало, що в Україні воюють призовники, і розповіло про попадання кількох солдатів-строковиків у полон.
У Луховицях московської області 21-річний місцевий житель підпалив військкомат на знак протесту проти війни, що почалася. Після затримання він розповів, що хотів знищити архів із особистими справами призовників, щоб завадити мобілізації. Через два тижні він втік із поліційного відділення.
У березні військкомати спалахнули у Воронежі, Свердловській та Іванівській областях. У всіх випадках місцеві жителі кидали у вікна закладів пляшки із запалювальною сумішшю. Молодих людей, які влаштували пожежу у Свердловській та Іванівській областях, затримано. Обидва пояснили свої вчинки тим, що хотіли зірвати призовну кампанію на тлі бойових дій в Україні. Причому у кількох містах Іванівської області до пожежі невідомі списали антивоєнними закликами будівлі адміністрації та магазини.
У квітні коктейлями Молотова закидали військкомат у селищі Зубова Поляна у Мордовії. Тут протестувальники досягли свого — призовну кампанію було зупинено. У військкоматі спалахнули кімнати, де зберігалися дані призовників.
Весняний призов у росії розпочався 1 квітня і завершиться 15 липня. В армію мають вирушити 134,5 тисячі людей.
Влада неодноразово стверджувала, що призовників не відправлятимуть воювати в Україну. Проте вже 9 березня міноборони вперше визнало, що в Україні воюють призовники, і розповіло про попадання кількох солдатів-строковиків у полон.
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