У росії на одному з аеродромів упав безпілотник, на іншому спалахнув бензовоз - ЗМІ

10:18 05 грудня Київ, Україна

У росії невідомий безпілотник впав на літаки на аеродромі Саратовської області, повідомляють російські ЗМІ. Крім того, на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, троє людей загинули.



За попередніми даними, вранці 5 грудня невідомий літальний апарат упав на злітно-посадковій смузі місцевого аеродрому. В результаті пошкоджено два літаки. Також поранення отримали дві особи, вони доставлені до лікарні. За даними ресурсу Astra, йдеться про авіабазу Енгельс-1, звідки походять вильоти в Україну. Пошкодження отримали два бомбардувальники-ракетоносії Ту-95. Поранених військовослужбовців було госпіталізовано.



На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, є загиблі та поранені, повідомив ЗМІ представник екстрених служб.



"Попередньо сталося загоряння бензовозу внаслідок вибуху. Постраждали, за попередньою інформацією, дев'ятеро людей, троє з них загинули", - сказав співрозмовник агентства.



Також під Рязанню пошкоджено літак. Фахівці встановлюють обставини події.