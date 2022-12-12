У росії чоловіка оштрафували за переказ сну про Зеленського

17:34 12 грудня Київ, Україна

У Читі суд оштрафував на 30 тисяч рублів 26-річного Івана Лосєва за адміністративною статтею про "дискредитацію" армії. Чоловік розповів в Інстаграмі про свій сон за участю президента України Володимира Зеленського на тлі оголошеної в росії "часткової мобілізації".

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода "Сибір.Реалії".



Власнику сауни в Читі Лосєву після того, як 21 вересня президент росії оголосив мобілізацію, наснилося, що його мобілізували і привезли в якийсь підготовчий табір.

"І в цей момент туди вриваються ЗСУ на чолі із Зеленським, усіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене і каже: "О, я твої стріми в Інсті бачив, Слава Україні!" Я йому відповідаю: "Героям Слава!" і я йому кажу: "А можна з вами селфі для Інсти зробити?"

Як виявилося, за його сторінкою стежили співробітники ФСБ. Лосєву зателефонували на робочий телефон і повідомили, що є підстави вважати, що він займається дискредитацією збройних сил росії, і запропонували підійти у відділення поліції.

“Мені дали справу, там були описи моїх стрімів в Інстаграмі. Тобто, на мою думку, з червня хтось заходив до мене і дивився мій сторіс. Моя сторінка відкрита, я не спостерігаю, які люди її дивляться”, – розповів чоловік.

Як з'ясувалося з матеріалів справи, 23 вересня молодший оперуповноважений ФСБ із Забайкальська, за 400 км від Чити, підготував документ про публікації Лосєва в Інстаграмі. У них, крім сну за участю Зеленського, підозрюваний ділився думками щодо мобілізації та війни в Україні.

"Скільки там планується мобілізувати? 300 тисяч? Мільйон? У в'язниці краще, ніж хімарс, що летить у твоє рашистське ***** (обличчя — ред.)", — йшлося в одному з повідомлень.

Адміністративна справа про "дискредитацію" надійшла до Центрального районного суду Чити 8 грудня. Наступного дня суддя визнав читинця винним. Сам Лосєв на свій процес не потрапив, бо проспав. Він каже, що йому не повідомили належним чином час засідання, а сайт суду деякий час був недоступний через неполадки в роботі системи.



Ще до суду, коли Лосєва викликали до відділку поліції, йому пригрозили кримінальною справою у разі повторної дискредитації армії та натякнули, що за суперечки із суддею розмір адміністративного штрафу може збільшитися.